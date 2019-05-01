فيديو.. ملك الأردن يشارك في تدريب القفز بالمظلات لعناصر القوات الخاصة

فيديو.. ملك الأردن يشارك في تدريب القفز بالمظلات لعناصر القوات الخاصة

2019/05/01
الساعة 5:34 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أشرف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على يوم تدريبي لمجموعة من القوات الخاصة الأردنية.

ونشر الديوان الملكي الأردني مقطع فيديو يظهر جانباً من عملية التدريب وعلّق عليه بالقول: الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يشارك في يوم تدريبي لمرتبات العمليات الخاصة كمقفز للمظليين.

وفي بداية الشريط، ظهر الملك بالزي العسكري، وهو يستقبل جنوده عند مدخل الطائرة الحربية حيث تبادل المصافحة معهم. وبداخل الطائرة هتف الجنود بحياة الملك، وقام بعضهم بتقبيل رأسه.

وبعد وصول الطائرة إلى الارتفاع المطلوب، أشرف الملك عبدالله الثاني بنفسه على فتح البوابة للقفز، وبدا مبتسماً بعد ذلك ليعرب عن رضاه على حسن التنفيذ.



‎تعليق واحد

  1. fatma

    الله يحفظ الاردن و كل الدول العربية

    ‎رد

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