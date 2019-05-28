فيديو.. هذا ما فعله إعصار ميسوري المدمر

المواطن - متابعة
أسفر إعصار ضرب جنوب غرب ولاية ميسوري الأمريكية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتسبب الإعصار بتدمير العديد من المنازل، إضافة إلى اقتلاع الأشجار وتقطيع خطوط الكهرباء.
أسفر إعصار ضرب جنوب غرب ولاية ميسوري الأمريكية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتسبب الإعصار بتدمير العديد من المنازل، إضافة إلى اقتلاع الأشجار وتقطيع خطوط الكهرباء.
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