فيديو.. هذا ما فعله إعصار ميسوري المدمر

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أسفر إعصار ضرب جنوب غرب ولاية ميسوري الأمريكية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتسبب الإعصار بتدمير العديد من المنازل، إضافة إلى اقتلاع الأشجار وتقطيع خطوط الكهرباء.