فيديو.. هذا ما فعله إعصار ميسوري المدمر

فيديو.. هذا ما فعله إعصار ميسوري المدمر

2019/05/28
الساعة 9:00 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أسفر إعصار ضرب جنوب غرب ولاية ميسوري الأمريكية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتسبب الإعصار بتدمير العديد من المنازل، إضافة إلى اقتلاع الأشجار وتقطيع خطوط الكهرباء.

 



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