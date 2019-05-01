فيديو وصور.. تزاحم واختناق مروري في دوار الحناوي بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصد عدسة “المواطن”، مساء اليوم، ازدحام السيارات في دوار ميدان السد “الحناوي”، الذي يعد المدخل الرئيسي لمدينة جازان ويربطها بمحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، حيث تسببت كثافة السيارات بداخل دوار الحناوي باختناق مروري شديد ووقف الحركة المرورية، إضافة إلى حدوث عدد من التصادم بين السيارات.

وشكا عدد من أهالي جازان من الاختناقات المرورية بدوار الحناوي، خصوصًا في أوقات بداية ونهاية الدوام وأوقات الذروة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول لمعالجة مشاكل الازدحام المروري من قبل الجهات المعينة وعلى رأسها إدارة مرور جازان.

تركيب إشارات ضوئية الحل البديل:

وتحدث عصام خمجان لـ“المواطن”، قائلًا: إن ميدان الحناوي يربط أربعة طرق محورية بين مدينة جازان وعدد من المحافظات، وهي: (طريق محافظتي أبو عريش وأحد المسارحة، وطريق صبيا، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل)، الأمر يتسبب بزحام مروري خصوصًا في أوقات الذروة.

واقترح خمجان، تركيب إشارات ضوئية بين الطرق الأربعة، لمعالجة وفك الاختناقات المرورية، مثيل ما تم معالجته سابقًا في ميادين أخرى بالمدينة بعد تركيب إشارات ضوئية بها.

وقال عادل الزيلعي لـ“المواطن”: إن الحل الأفضل لفك الزحام ولاختناقات المرورية بدوار الحناوي هو تركيب إشارات ضوئية بالدوار، بالإضافة إلى إزالة الإشارات الضوئية بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير فيصل بن فهد، وإنشاء دوار بالتقاطع؛ كون التقاطع يقع بجوار دوار الحناوي، ولتوفير انسيابية الحركة المرورية بمدخل مدينة جازان.

مناشدة عاجلة:

وناشد أهالي جازان مسؤولي إدارة مرور منطقة جازان بالوقوف على دوار الحناوي، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لفك الاختناقات المرورية كتركيب إشارات ضوئية، وذلك قبل بداية العام الدراسي المقبل؛ تجنبًا لتكرار تزاحم السيارات بالدوار الذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة جازان.