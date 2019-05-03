فيديو وصور.. جوانب من حياة شيخ قبيلة العوامر المغدور بالعرضيات

المواطن - سعد البحيري

عبّر الكثير من المواطنين عن حُزنهم لوفاة شيخ قبيلة العوامر الذي قُتل بأربع رصاصات غادرة على يد أحد الأشخاص أمام باب المدرسة التي يعمل بها في العرضيات.

وتقدّم العديد من المواطنين بخالص العزاء إلى ذوي شيخ قبيلة العوامر محمد علي آل شاكر العامري الذي أمضى قرابة العقدين ونصف في مجال التعليم.

ونشر فيصل العامري أحد أبناء قبيلة العوامر مقطع فيديو من أمام منزل شيخ قبيلة العوامر الراحل يتضمن تعليقاً صوتياً بصوت الفقيد يحكي فيه سيرته الذاتية ونشأته وجوانب من حياته العلمية والعملية.

وقُتل شيخ قبيلة العوامر أمس بالرصاص أمام باب مدرسة المروة على يد أحد أقاربه في العرضيات.

وبحسب المعلومات المُتداولة حول الحادث، وقعت جريمة القتل في تمام الساعة السابعة صباحًا في محافظة العرضيات الشمالية التابعة إدارياً لمنطقة مكة المكرمة، فيما حاول الفاعل الفرار من موقع الجريمة ولكنه سلّم نفسه إلى الجهات الأمنية بعد ذلك.

وأكّد أبناء العوامر أن الفقيد لم يكن له عداوات على الإطلاق، وكان معروفاً بينهم بحب العمل الخيري وإصلاح ذات البين والتقريب بين المتخاصمين. ونشر أبناء قبيلة العوامر صوراً للفقيد وهو يُكرم أبناء الشهداء من العوامر المتفوقين في الدراسة وذلك قبل يومين فقط من وفاته. وكتب أحمد العامري: ” وفاة شيخ قبيلة العوامر شيخ الكلمة والحكمة والمعرفة وشيخ الحمى والأدب الشيخ محمد علي شاكر العامري مقتولاً بسلاح ناري عظّم الله أجر العوامر كافة في فقيدها “. وقال نايف العامري: ” شيخ ومعرف وإمام مسجد وإصلاح ذات البين ومدير مدرسة .. كلها أفعال خير لهذا الرجل الكريم ابن الكرام شيخ له كلمته وله التقدير والاحترام بين أهله وربعه وخارج القبيلة فقده خسارة للمنطقة ولكل مَن عرف هذا الرجل الفصيح ولكن أسأل الله أن يتقبله من الشهداء .. فهو اسم لن يتكرر “. بدوره قال مساعد العامري: ” رحم الله شيخ قبائل العوامر…. رحمك الله أبا حسن ما عرفنا عنك إلا نُبل أخلاقك وصفاء قلبك ..وحبك للخير .. والعزاء لنا ولجميع العوامر فقد فقدنا رجلاً شهماً وجبلاً أشم “. #رحيل_شيخ_العوامر يارب فاغفر له .. وارحمه … وتجاوز عنه .. وأبدله داراً خيراً من داره … وأسكنه الجنة … وتقبله من الشهداء .. pic.twitter.com/BRwPIZViES — فيصل العامري faisaal223 سنابنا (@faissal_alamry) May 2, 2019