فيديو وصور.. قصص البطولة والإقدام في شهر رمضان

المواطن - الرياض

بطولات وقصص وملاحم في العزم والثبات والإقدام، يسطرها أبطال الحد الجنوبي كل يوم، لاسيما في شهر رمضان، شهر الصبر والاحتساب والأجر والثواب والدعاء والقنوت والعمل الصالح، والجهاد في سبيل الله.

وتفاعل المواطنون مع وسم “أبطال الحد”، حيث تداولوا صور ومقاطع فيديو لأبطال الحد الجنوبي وكلهم همة وعزيمة في سحق العدو، داعين لهم بالنصر والتمكين في العشر الأواخر من رمضان.

ونشر نواف محمد الشيخ مقطع فيديو وعلق عليه بقوله “اللهم في هذه العشر الأواخر انصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام.. اللهم من أراد لبلادنا السوء فاجعل تدبيره تدميراً له”.

⁧#ابطال_الحد⁩ .. اللهم في هذه العشر الأواخر انصرهم واحفظهم بعينك التي لاتنام..

اللهم من أراد لبلادنا السوء فاجعل تدبيره تدميراً له..⁦@fayez_malki⁩

💚🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/26Qppij8r5 — نواف محمد الشيخ 🇸🇦 (@alshik_nawaf) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وقال آخر “اللهم في هذه العشر انصر جنودنا المرابطين في سبيلك اللهم قوي عزيمتهم وثبت اقدامهم وكن لهم عوناً ونصيراً ياااارب”.

ونشر عمر آل قايد مقطع فيديو وعلق عليه بقوله “البطل عبدالله حامد البارقي يسقط طايره بدون طيار للحوثي، اللهم انصرهم وسدد رميهم، هؤلاء الاسود الاشاوش المرابطين لحماية بلد الحرمين، من أذناب المجوس الحاقدين”.

#ابطال_الحد

البطل عبدالله حامد البارقي يسقط طايره بدون طيار للحوثي

اللهم انصرهم وسدد رميهم

هؤلاء الاسود الاشاوش المرابطين لحماية بلد الحرمين 🇸🇦 من أذناب المجوس الحاقدين#الحد_الجنوبي pic.twitter.com/WX6XlYc1jJ — عمر آل قايد (@77Ammory) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وعلقت صاحبة حساب الوردة بالدعاء لأبطال الحد الجنوبي “اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدود بلادنا ،اللهم وفقهم واعنهم يا قوي يا عزيز، اللهم سدد رميهم واكتب لهم النصر والثبات”.

وغرد عبدالعزيز العتيبي بقوله “يا رب بعشر الأواخر من رمضان أن تنصر جنودنا في الحد وأن ترجع أذناب إيران مخذولين مذلولين”.

وتفاعل أبو عبدالجواد مع الوسم بأبيات مؤثرة:

على الحدالشمالي حافظين الامن ياسلمان

وعلى الحد الجنوبي كل يوماً ندحرالحوثي

تريح في حياتك يالمواطن واشكر الرحمن

ترا حب الوطن فينا من الاجداد ما روثي