فيفا يعتمد نظام كأس العالم للأندية الجديد .. الاثنين

المواطن - مروة نبيل

أكّدت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيقر نظام بطولة كأس العالم للأندية الجديد، يوم الاثنين المقبل.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن فيفا سيُعلن عن مشاركة 24 فريقًا من جميع القارات في كأس العالم للأندية بداية من نسخة 2021.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لا يدعم نظام بطولة كأس العالم للأندية الجديد، كما هدّدت رابطة الأندية الأوروبية بمقاطعة المسابقة في حالة تم تغيير نظامها الحالي.

وسبق أن أشارت تقارير صحافية، إلى أن الموعد الجديد المقترح لإقامة بطولة كأس العالم للأندية ما بين شهري يونيو ويوليو، بعد انتهاء منافسات الموسم في الدوريات الأوروبية.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هو بطل كأس العالم للأندية آخر ثلاث نسخ، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.