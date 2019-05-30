فيلانويفا: سأعود إلى تشيلي الموسم الجديد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم نادي الاتحاد كارلوس فيلانويفا عن رغبته في العودة إلى تشيلي الموسم الرياضي الجديد، مُشددًا في الوقت ذاته على أن مواطنه المدرب سييرا أعاد له الثقة بعد عودته لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

وقال فيلانويفا: “تحدثت مع أسرتي حول مستقبلي، وسأعود إلى تشيلي في الموسم المقبل، كما سمعت عن اهتمام بعض الأندية الأمريكية، ولكن لا يوجد عرض ملموس حتى الآن، لكن من الجيد أن هناك أندية كبيرة تفكر في التعاقد معي”.

وتابع نجم نادي الاتحاد لصحيفة “pauta” التشيلية: “أنا متأكد بأنني لن أحقق ذات الأرقام السابقة، ولكن كل شيء متوقف على العقد ومن المنطقي جدا أن أنظر إلى جميع الاحتمالات”.

وعن تراجع مستوى الاتحاد، قال: “كان موسمًا صعبًا على الفريق، لم نحقق نتائج جيدة في ترتيب الدوري، وتمكنا من الخروج من دوامة الهبوط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، وكان ينبغي أن لا نمر بهذه الظروف لأننا فريق كبير”.

وأضاف فيلانويفا قائلًا: “ساعدتني عودة سييرا إلى تدريب الاتحاد، وتمكنت من استعادة توازني ولعب دور ريادي في الفريق، واستطعت تقديم مستويات جيدة معه ولعبت معه في المكان الذي أشعر فيه بالراحة.

وكان كارلوس فيلانويفا صاحب الـ33 عامًا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صيف 2016، قادمًا من الشباب الإماراتي، ويستمر عقده مع العميد حتى نهاية منافسات الموسم المقبل.