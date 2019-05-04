في رمضان 2019.. مسلسل العرضحالجي يجسد الكوميديا العراقية على MBC

المواطن - أحمد عفيفي

ينتظر عشاق الدراما العراقية مسلسل العرضحالجي الذي سيعرض في رمضان 2019، عبر شاشة قناة mbc العراقية، ويقدم بطولته الفنان السوري قاسم الملاك، ويمثل مسلسل العرضحالجي الكوميديا العراقية في رمضان 2019.

أحداث مسلسل العرضحالجي

وتدور أحداث المسلسل العراقي العرضحالجي ، في إطار كوميدي حول مهنة العرضحالجي ، وهو الشخص الذي يكتب الشكاوى للمواطنين الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة، وكان أول ظهور لهذه المهنة في مصر ببداية القرن التاسع عشر الميلادي.

كيف ظهرت مهنة العرضحالجي؟

ولا يعلم الكثير ما معنى كلمة العرضحالجي، فهو كاتب لمع بريقه في سماء الأمية، ويظهر العرضحالجي على مقعد خشبي يجلس خلف طاولة تعلو عن الأرض بسنتيمترات، ويمسك قلمه، وينقض على ورقة أنحنى من أجلها ظهره حتى أصبح أشبه بالرجل الآلي، وسيدة ريفية بسيطة، لجأت لذلك الرجل الذي يدعى العرضحالجي ليكتب مأساتها.

كان تعلم القراءة والكتابة في مصر أماناً كافياً للحصول على وظيفة فقط، ولم ينل الكثيرون حصتهم من التعليم، وكان التعليم حكراً على الرجال فقط، من طبقات اجتماعية متوسطة إلى مرتفعة نسبياً، ولم يشعر المصريون احتياجهم للقراءة والكتابة واعتبروها نوعاً من الرفاهية الفارغة، ولكن مع مرور الوقت كان احتياجهم للكتابة سبباً في ظهور مهنة العرضحالجي في شوارع المحروسة قديماً.

ظهر العرضحالجي في مصر لأول مرة في القرن التاسع عشر الميلادي، وهو مكون من ثلاثة عناصر، ويأتي معنى مصطلح العرضحالجي بمعنى عرض حال – جي، بدأ استخدامها بمعنى الشكوى ابتداء من القرن الـ19 وكانت حتى بداية السبعينيات من القرن العشرين تستخدم لنفس المعنى، أما كلمة جي فهي كلمة تركية تستخدم لنسبة شخص إلى مهنة بما يعني قيامه بها، وهو الدور التي تلعبه مثلاً كلمات قهوجي أو بوسطجي، ليصبح معنى كلمة عرضحالجي هو الرجل المختص بالشكاوى أو كتابتها.