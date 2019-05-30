في مونديال الشباب .. النرويج تضرب الهندوراس بـ12 هدفًا

المواطن - محمد سمعه

اكتسح المنتخب النرويجي نظيره منتخب الهندوراس باثني عشر هدفًا مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

سجل منتخب النرويج خمسة أهداف في الشوط الأول حيث أحرز اللاعب إيرلينج هالاند 4 أهداف في الشوط الأول وسجل ليو أوستيجارد هدفًا خامسًا.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب النرويجي سبعة أهداف، حيث أحرز اللاعب إيرلينج هالاند 5 أهداف ليكون رصيده في المباراة تسعة أهداف، وسجل بنس هاوجي هدفًا وإيمان ماركوفيتش هدفًا.

ويُذكر أن المنتخب النرويجي لم يتمكن من الصعود لدور الـ16 في بطولة كأس العالم للشباب بعد احتلاله المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وخسر في أول جولتين من منتخبي أوروغواي ونيوزلندا.

وودّع منتخب الهندوراس البطولة العالمية في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة بدون أي رصيد من النقاط.