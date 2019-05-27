قياس يحدد موعد إعلان نتائج الاختبار المحوسب

المواطن - الرياض

كشف مركز قياس عن موعد إعلان نتائج الاختبار المحوسب؛ وذلك ردًا على عدد من الاستفسارات التي تلقاها حساب خدمة المستفيدين في قياس.

وقال مركز قياس : يستغرق إعلان نتائج الاختبار المحوسب غالباً يومَي عمل وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.

وعبّر عدد من الطلاب عن تذمرهم من انتظارهم لإعلان نتيجة الاختبار المحوسب خاصة أن المركز يعطي لنفسه مهلة أسبوعين كحد أقصى في حين أن إعلان النتيجة لا يستدعي كل هذا الوقت.

والمعروف أن اختبار القدرات العامة يوفر 5 فرص، ويمكن التسجيل في 4 اختبارات ورقية واختبار واحد مُحوسب أو 3 من الورقي و2 من المحوسب.

وقال برنامج قياس إنه يجب أن يكون هناك فارق ثلاثين يومًا على الأقل بين كل اختبار محوسب من نفس نوع الاختبار، وتعقد الاختبارات المحوسبة طوال العام، وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والعشرة أيام الأخيرة من رمضان.

ويمكن للفرد دخول اختبار قياس خمس مرات كما يمكن له دخول الاختبار السادس بعد ثلاث سنوات من أول اختبار.