كاريلو: الدوري السعودي أصعب مما توقعت

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو بمستوى الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا في الوقت ذاته على احتمالية عودته إلى صفوف نادي بنفيكا البرتغالي في الموسم الرياضي الجديد.

وأكد كاريلو على رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، ولكنه مرتبط بعقد مع نادي بنفيكا، وأحد الاحتمالات الواردة هو عودته إلى الفريق البرتغالي مُجددًا، خاصة أن عقده يتبقى فيه عامين آخرين.

وعن رأيه في الدوري السعودي للمحترفين، علق كاريلو قائلًا: “أنا سعيد باللعب في السعودية لأن الدوري منحني الكثير، وأشعر أنني محبوبًا من قبل الجماهير وهذا أمر مهم بالنسبة لي، وكذلك مسألة الثقة”.

وتابع كاريلو تصريحاته لصحيفة “elpopular” البيروفية قائلًا: “تفاجأت بالمستوى في الدوري السعودي، الأمر أصعب مما كنت أتوقع، لأنه دائما ما يطلب منك أن تقدم 100% من مستواك، كما أن هناك لاعبين سريعين للغاية واللعب أكثر انفتاحًا”.

وبشأن الإصابة التي يُعاني منها، قال كاريلو: “لدي إصابة مزعجة في الركبة لم تسمح لي باللعب في المباريات الأخيرة للهلال، لكنني أشعر بحال أفضل الآن مع وجود بعض الآلام، لكن هذا لن يمنعني من التدريبات مع المنتخب استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا”.

وأشار كاريلو إلى أنه ينتظر المشاركة في كوبا أمريكا 2019، مُضيفًا: “هدفنا الوصول إلى النهائي والفوز بالكأس.. ولكن الجماهير أيضًا لديها حالة من الوهم وتطالبنا بتحقيق اللقب، خاصة وأننا نتواجد في مجموعة قوية والمنافسة ستكون عالية”.