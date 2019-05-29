كيف يتصرف الهلال بعد تحركات النصر؟

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر، منذ نهاية موسم 2018- 2019، للتحرك سريعًا والتعاقد مع الصفقات التي يرغب في ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يستطع نادي النصر إخفاء إعجابه بقدرات نجمي الهلال سالم الدوسري وأندري كاريلو، حيث تألق الثنائي مع الفريق الهلالي في الموسم المنصرم على الرغم من عدم تتويج الهلال بأي بطولة.

تصرف وحيد أمام الهلال:

ويعلم نادي الهلال تمامًا أنه يُواجه خطر رحيل نجميه سالم الدوسري وأندري كاريلو لغريمه وجاره النصر، حيث يسعى الهلال خلال الفترة المقبلة للبحث عن وضع مميزات جديدة في عقد الثنائي للإبقاء عليهما في صفوف الهلال.

ويذكر أن سالم الدوسري دخل في الفترة الحرة في عقده الحالي مع الهلال، حيث يتبقى له ستة أشهر على نهاية العقد ويحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر للانتقال له.

اهتمام كبير من النصر:

وعلّق الإعلامي الرياضي معن القويعي حول اهتمام النصر بضم سالم الدوسري قائلًا عبر حسابه في تويتر: لاعب الهلال سالم الدوسري تلقى اليوم عرضًا من نادي النصر بـ٧ مليون ريال سنويًّا لمدة ثلاث سنوات.

أما حول التعاقد مع أندري كاريلو، فيسعى سعود آل سويلم رئيس النصر لإقناع نادي بنفيكا البرتغالي بقطع إعارة اللاعب البيروفي لفريق الهلال وتحويل وجهته لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية بيروفية قالت نقلًا عن كاريلو: إن اللاعب يود الاستمرار مع نادي الهلال في موسم 2019- 2020.