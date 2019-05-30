لؤي ناظر: أعتذر عن عدم الاستمرار وتسلّمت الاتحاد في ظروف صعبة

المواطن - محمد سمعه

تحدث لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد المُكلّف عن قراره بعدم الترشح لرئاسة نادي الاتحاد في انتخابات الأندية خلال الفترة المقبلة.

وقال لؤي ناظر: أعتذر عن عدم ترشيح نفسي لرئاسة نادي الاتحاد للفترة المقبلة، والحمد لله الذي وفقني في أداء المهمة التي سلمت لي، سمعت آراءكم، وتعلّمت منكم الكثير، وحاولت قدر الإمكان تلبية رغباتكم.

وأضاف رئيس نادي الاتحاد: تسلّمت النادي في أصعب ظروفه مؤمناً بضرورة إنقاذه، ولكن لم يكن مستغربًا منكم أنكم احتويتموني، ودعمتموني، وساعدتموني بتواجدكم وتحفيزكم. في كل مكان سمعت منكم كلمات التشجيع والتحفيز، وقفنا سوياً لخدمة الكيان.. كيان نادي الاتحاد.

وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد بتكليف من الهيئة العامة للرياضة في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد تقدم نواف المقيرن باستقالته من رئاسة العميد عقب الخسارة من الأهلي في ديربي جدة بثلاثية مقابل هدف.

ونجح لؤي ناظر خلال الفترة الأخيرة في إعادة الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد حيث نجا الفريق تحت قيادته من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي ووصل كذلك إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019 ولكنه خسر اللقب لصالح نادي التعاون.