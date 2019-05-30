لؤي ناظر يُقرر عدم الترشح لرئاسة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد المُكلّف عدم الترشح لرئاسة النادي خلال الانتخابات المقبلة مفضلًا الاكتفاء بالفترة والتي قضاها رئيسًا للنادي.

وذكر موقع جول السعودي عبر تويتر و نقلًا عن صحيفة الرياضية أن لؤي ناظر قرر عدم الترشح لرئاسة نادي الاتحاد لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة.

وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد بتكليف من الهيئة العامة للرياضة في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد تقدم نواف المقيرن باستقالته من رئاسة العميد عقب الخسارة من الأهلي في ديربي جدة بثلاثية مقابل هدف.

ونجح لؤي ناظر خلال الفترة الأخيرة في إعادة الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد حيث نجا الفريق تحت قيادته من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي ووصل كذلك إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019 ولكنه خسر اللقب لصالح نادي التعاون.

كذلك نجح نادي الاتحاد في التأهل لدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا ومواجهة نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني.