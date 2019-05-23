لاسارتي أمام نيران الانتقادات بعد مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تعرّض المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي المصري لانتقادات شديدة من قِبل جماهير المارد الأحمر بعد التعادل في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي بالأمس بهدف لكل فريق في الدوري المصري.

وقبل إقامة مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، تعرّض لاسارتي للعديد من الانتقادات وطالب البعض من جماهير الأهلي برحيله بعد نهاية الموسم في حال تُوج المارد الأحمر بالبطولة أم لم يُتوج، وذلك بسبب فقدان الأهلي لهويته تحت قيادته.

وكان المهاجم المغربي وليد أزارو هو مَن تقدّم بالهدف الأول للمارد الأحمر في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي بالدقيقة الثانية والسبعين، ثم تمكّن اللاعب كريم بامبو من إضافة هدف التعادل للدراويش في الدقيقة الرابعة والثمانين.

وبعد تعادل المارد الأحمر في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، أصبح رصيد الأهلي 74 نقطة في صدارة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019 وبفارق خمس نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويُذكر أن الحساب الرسمي لـ نادي الإسماعيلي عبر تويتر كان وجّه رسالة ساخرة للنادي الأهلي بعد التعادل في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، وذلك بسبب عدم تمكن المارد الأحمر من الفوز على الإسماعيلي في الموسم الجاري ذهابًا وإيابًا في الدوري المصري.

ويستعدّ المارد الأحمر لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في الدوري، حيث يسعى الأهلي للفوز وتحقيق النقاط الثلاث بعد التعادل في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي.

ويُذكر أن تعادل المارد الأحمر في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، سيُجبر بطل الدوري المصري في 40 مناسبة على الفوز على فريقي المقاولون العرب والزمالك في آخر جولتين من أجل التتويج بالدوري المصري رقم 41.

ويُفكر المارد الأحمر بعد التعادل في لقاء الإسماعيلي ضد الأهلي في تعيين المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق للإسماعيلي أو الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب لتدريب المارد الأحمر خلفًا للاسارتي في الموسم المقبل.