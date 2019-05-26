لجنة المنشطات توقف لاعب الوحدة 18 شهرًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، عن إيقاف سعيد سروجي لاعب الجودو في نادي الوحدة، لمدة 18 شهرًا.

وأكّدت لجنة المنشطات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك موادّ محظورة في عينة لاعب نادي الوحدة، مُشيرة إلى سعيد سروجي تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B.

وأتاحت اللجنة الفرصة للاعب الجودو بنادي الوحدة في حضور جلسة استماع التي عُقدت بتاريخ 13/5/2019، وتمّ خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وأخذ أقواله مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل.

وجاء قرار لجنة المنشطات بحق سعيد سروجي كالتالي؛ إيقافه لمدة 18 شهرًا داخليًا وخارجيًا اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 7/5/2019، استنادًا للفقرة 2/1، والفقرة 2/1/1، والفقرة 10/5/1/1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.

وحظرت اللجنة مشاركته في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية استنادًا للفقرة 10/12/1، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضية وذلك استنادًا للفقرة 10/12/2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.

وقررت اللجنة إلغاء جميع النتائج والنقاط والميداليات والجوائز التي حصل عليها لاعب الوحدة خلال بطولة المملكة للدرجة الأولى للجودو والكاتا على كأس رئيس الاتحاد، وذلك وفقًا للمادة 10/8 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.

وأشارت لجنة المنشطات إلى أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ هذا القرار، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، موضحة أنه تم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي للجودو بهذه العقوبة لاعتماد تنفيذها.