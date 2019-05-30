لقطات لمكة المكرمة من السماء في صور خاصة لطيران الأمن

المواطن - مكة المكرمة

خلال شهر رمضان تتحول سماء مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها إلى فضاء مفتوح لتنفيذ أعمال المسح الجوي، خاصة في أوقات الذروة.

وكان اجتماع اللحظات الأخيرة لأفراد وأطقم طيران الأمن قبل تنفيذ مهام يومية ما بين إنسانية وأمنية ودعم لوجستي لكافة الأجهزة الحكومية على الأرض، هو العنوان الأبرز لفريق طيران الأمن، علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة أي طارئ.

وتركز الطلعات الجوية لطيران الأمن والتي تتجاوز 200 ساعة طيران خلال شهر رمضان على متابعة الحركة المرورية على امتداد الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة وكذلك مداخل ومخارج المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، بحسب ما ذكرت “العربية|.

وتتميز طائرات الأمن على الإقلاع الفوري والرؤية الليلية من خلال أنظمة متطورة من الكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية والإسعافية، كلها ميزات تمكن طائرات الأمن، من أداء مهامها في خدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.