لقطات من تتويج عبدالعزيز الفيصل ووزير التعليم للفائزين في دوري المدارس

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة وحمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، الفائزين في بطولة المملكة لـ نخبة دوري المدارس بعد انتهاء النسخة الأولى من البطولة.

وتسلّم فريق مدرسة الأقصى من جدة كأس بطولة دوري المدارس فئة الـ18 عام من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وذلك بعد التغلب على فريق مدرسة قرطبة من الرياض بثنائية مقابل هدف.

وكان فريق مدرسة قرطبة تقدم بهدف في الدقيقة الـ20 من الشوط الأول، ليعود فريق مدرسة الأقصى بقوة في الشوط الثاني ويُسجل هدفين ليتمكن من تحقيق اللقب في النسخة الأولى من بطولة دوري المدارس.

وتسلّم فريق مدرسة ابن هشام من المدينة المنورة كأس بطولة دوري المدارس فئة الـ15 عامًا؛ وذلك بعد الفوز على فريق مدرسة أبو بكر الصديق من جازان بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.

سيتم اختيار 40 موهبة للمشاركة في معسكر ريال مدريد STC في العاصمة الإسبانية مدريد في الصيف المقبل، كما حضر كشافو ريال مدريد، وحضر كذلك كشافو العديد من الأندية مثل أياكس أمستردام الهولندي، وباتشوكا المكسيكي، وأكاديمية أوليفر كان.