لماذا تسعى هواوي لاقتراض مليار دولار؟!

المواطن - متابعة

تحاول شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي”، اقتراض مليار دولار في أول اختبار لها للحصول على تمويل، بعد القيود التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مؤخراً.

وتستهدف الشركة الصينية الحصول على قرض لمدة خمس سنوات، كما أن الصين قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة بعد منع “هواوي” من شراء المكونات والتكنولوجيا الأمريكية.

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، أن بلاده ستتخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

وباتت “هواوي” حلبةً رئيسية في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، وأدرجها البيت الأبيض في “القائمة السوداء”، بما يقيّد تعامل الشركات الأمريكية معها.