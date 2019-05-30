مؤتمر صحافي لقائد الريال راموس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد، قبل قليل، عن إقامة مؤتمر صحافي عاجل لقائد الفريق الأول لكرة القدم، سيرجيو راموس دون الكشف عن أي تفاصيل.

وذكر بيان ريال مدريد الذي تم نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن راموس سيظهر في غرفة الإعلام بالنادي، عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت إسبانيا.

ويأتي هذا المؤتمر الصحافي ليُزيد من احتمالية رحيل سيرجيو راموس عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز أن راموس أخبره بتلقيه عرضًا صينيًا لضمه في الميركاتو الصيفي، إلا أنه أبدى رفضه التام لهذا العرض، مُشددًا على أهمية بقاء قائد الفريق.

ويلعب سيرجيو راموس صاحب الـ33 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منذ صيف عام 2005، قادمًا من نادي إشبيلية، ويمتد عقده مع المرينغي حتى 2021.

وحقق راموس العديد من الألقاب والإنجازات مع ريال مدريد، ومنها الدوري الإسباني 4 مرات، السوبر الإسباني 3 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات.