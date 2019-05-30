ماذا ستفعل إيران إذا اندلعت الحرب؟

المواطن - متابعة

هددت إيران باتخاذ إجراءات صارمة تجاه شبكات التواصل الاجتماعي، في حال تطور التوتر الحالي مع الولايات المتحدة إلى حرب فعلية، وذلك بعد أيام من فضح شبكات التواصل مخططات الخداع الإيرانية على منصاتها.

وجاء التهديد الإيراني على لسان الجنرال في الحرس الثوري، غلام رضا جلالي، الذي قال إن طهران ستحظر بصورة كاملة شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، إن وقعت الحرب، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

وقال جلالي إن الولايات المتحدة “تستخدم شبكات التواصل من أجل عمليات الحرب النفسية في محاولة للتأثير على عقول الإيرانيين”.

وأشار إلى أن لدى واشنطن فرصة لممارسة “القوة الناعمة من خلال استغلال ما قال إنه ضعف إيراني في مجال حماية الإنترنت، فضلاً عن الاقتصاد المتردي”، بحسب سكاي نيوز.

ولفت إلى أن شبكات التواصل والعقوبات توفر سلاحا ذي حدين للولايات المتحدة، ويمكن أن تحرم طهران الأميركيين من هذين الأمرين، عبر غلق شبكات التواصل، حتى يتعذر على واشنطن توجيه الرأي العام في إيران.، وقال إن تأثير العقوبات يمكن أن يتبدد في حال اندلعت الحرب بين الطرفين.

ورغم ذلك، أكد القائد العسكري الإيراني أن احتمال نشوب حرب بين البلدين ضئيل.

وكان جلالي أكد في تصريح الشهر الماضي خلال زيارته مفاعل بوشهر النووي أن التحكم بشبكات التواصل في أوقات الأزمات أمر يجب أن ينظر فيه بجدية.

ونال جلالي سخرية كبيرة العام الماضي، عندما اتهم إسرائيل و”دولة أخرى في المنطقة” بـ”سرقة غيوم إيران”، الأمر الذي أدى إلى توقف هطول الأمطار، لكن الأمور تغيرت في الشتاء الماضي، عندما اجتاحت فيضانات كثيرة البلاد.