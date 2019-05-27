ماذا قدم النصر للتعاقد مع سالم الدوسري؟

المواطن - محمد سمعه

لم يُخفِ نادي النصر خلال الفترة الأخيرة، إعجابه الشديد بقدرات اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال، حيث لا يزال يفكر النصر في ضم سالم الدوسري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدّم سالم الدوسري أداءً مميزًا مع نادي الهلال في موسم 2018-2019، رغم عدم التتويج ببطولة حيث سجل الدوسري هدفًا مهاريًا جميلًا في شباك نادي النصر خلال لقاء الفريقين في الدور الثاني من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 29 مارس الماضي وانتهت المباراة بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين.

النصر يُقدم عرضًا مُغريًا

وعلّق الإعلامي الرياضي معن القويعي حول اهتمام النصر بضم سالم الدوسري قائلًا عبر حسابه في تويتر: لاعب الهلال سالم الدوسري تلقى اليوم عرضاً من نادي النصر ب٧ مليون ريال سنوياً لمدة ثلاث سنوات.

ويُذكر أن الهلال يشعر بالقلق بسبب اهتمام النصر بضم سالم الدوسري، حيث يُعد الدوسري واحدًا أهم الأعمدة الأساسية في صفوف أزرق العاصمة.

وسيحاول نادي الهلال خلال الفترة المقبلة العمل على تجديد عقد سالم الدوسري وترضيته ماليًا بالشكل المناسب؛ وذلك من أجل ضمان الإبقاء عليه لموسم 2019-2020.

وكان النصر تُوج ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المنصرم وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

وتسعى الإدارة النصراوية لضم صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل الدفاع عن لقب الدوري والتتويج بلقب كأس الملك ودوري أبطال آسيا.