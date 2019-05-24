مارتشيلو ليبي يُدرب منتخب الصين للمرة الثانية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعيين المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم في بيان رسمي: “عندما تواجد ليبي سابقًا على رأس القيادة الفنية للمنتخب، أظهر اللاعبون أداء إيجابيًا وروحًا قتالية”.

وتابع الاتحاد الصيني بيانه قائلًا: “نعتقد أنه بوجود ليبي وجهازه المعاون فإن المنتخب الصيني للرجال لن يدخر أي جهد في سبيل تحقيق حلم التأهل لمونديال 2022”.

وسبق أن تولي مارتشيلو ليبي صاحب الـ71 عامًا، تدريب المنتخب الصيني الأول لكرة القدم عام 2016، ولكنه لم يُجدد عقده الذي انتهى، شهر يناير الماضي.

وتولّى المدرب الإيطالي فابيو كانافارو تدريب المنتخب الصيني الأول لكرة القدم، ولكنه لم يستمرّ سوى شهرين، ثم تقدم باستقالته من منصبه، في شهر أبريل الماضي.