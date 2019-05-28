مالي تتعادل.. والغنام يتقدم للأخضر مُجددًا

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد مالي بشكل سريع، وتمكن المنتخب المالي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق كوني.

وانتفض لاعبو الأخضر بعد هدف التعادل، وتمكن النجم خالد الغنام من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 63 من أحداث مباراة السعودية ضد مالي.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية ضد مالي قد انتهى بتقدم الأخضر بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم المنتخب الوطني عن طريق فراس البريكان وحسان التمبكتي في الدقيقتين 9 و20، وقلص كوناتي الفارق في الدقيقة 36.

وتلعب السعودية ضد مالي الآن على ملعب غدينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.

ويسعى لاعبو الأخضر لخطف نقاط مباراة السعودية ضد مالي اليوم، لتعويض الخسارة في الجولة الأولى ضد المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد.

ويحتل الأخضر المركز الرابع في مجموعته المونديالية بدون نقاط، وذلك قبل مباراة السعودية ضد مالي اليوم، فيما يملك المنتخب المالي نقطة واحدة من تعادله ضد بنما في الجولة الأولى.