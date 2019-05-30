مبولحي ودوخة وبلعمري على رأس قائمة منتخب الجزائر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي عن قائمة محاربي الصحراء استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر الشهر المقبل.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019، تواجد 3 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، وهم حارس مرمى الاتفاق، رايس مبولحي، وحارس مرمى فريق الرائد عز الدين دوخة، بجانب مدافع الشباب جمال بلعمري.

وظهر مبولحي ودوخة وبلعمري بمستوى مميز مع أنديتهم في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وتنتظر الجماهير تألقهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لكي تكون إعدادًا جيدًا لهم في الموسم الجديد.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي؛ في حراسة المرمى، مبولحي، عزالدين دوخة وألكسندر أوكيدجا، وفي الدفاع؛ مهدي زفان، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، مهدي طاهرات، جمال بلعمري، محمد فارس، رفيق حليش، وعيسى ماندي.

ويتواجد في خط وسط منتخب الجزائر كل من؛ عدلان قديورة، هاريس بلقبلة، سفيان فيجولي، هشام بوداوي، بن ناصر، ومهدي عبيد، ويقود الهجوم، أدم وناس، إسلام سليماني، ياسين براهيمي، رياض محرز، يوسف بلايلي، وبغداد بونجاح.