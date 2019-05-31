متحدث التحالف: الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي

متحدث التحالف: الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي

2019/05/31
الساعة 5:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1740
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكّد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد طيار ركن تركي المالكي أن الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي.
وكان المالكي أكد في وقت سابق أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استغلت كل مقومات الجيش اليمني والقدرات العسكرية للحكومة اليمنية ومقومات الشعب اليمني من خلال ممارسة كل أنواع العمليات الإرهابية تجاه المواطنين داخل اليمن وخارجها مهددة بذلك الأمن الإقليمي ودول الجوار والمقدسات الإسلامية بدعم أنظمة ثورية توسعية لا سيما أن تلك المليشيات هي إحدى أذرع للنظام الإيراني مما يحتم المسؤولية على التحالف لإيقاف ووصول هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية, حيث لا يزال الخطر على المدى القريب والمدى البعيد لو انتقلت مثل هذه القدرات العسكرية والصاروخية على وجه التحديد إلى الأنظمة بشكل أكبر مما يؤدي إلى التهديد الكبير للأمن الإقليمي والدولي.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم