متحدث التحالف: الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي

المواطن - الرياض

أكّد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد طيار ركن تركي المالكي أن الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي.

وكان المالكي أكد في وقت سابق أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استغلت كل مقومات الجيش اليمني والقدرات العسكرية للحكومة اليمنية ومقومات الشعب اليمني من خلال ممارسة كل أنواع العمليات الإرهابية تجاه المواطنين داخل اليمن وخارجها مهددة بذلك الأمن الإقليمي ودول الجوار والمقدسات الإسلامية بدعم أنظمة ثورية توسعية لا سيما أن تلك المليشيات هي إحدى أذرع للنظام الإيراني مما يحتم المسؤولية على التحالف لإيقاف ووصول هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية, حيث لا يزال الخطر على المدى القريب والمدى البعيد لو انتقلت مثل هذه القدرات العسكرية والصاروخية على وجه التحديد إلى الأنظمة بشكل أكبر مما يؤدي إلى التهديد الكبير للأمن الإقليمي والدولي.