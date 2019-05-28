مجموعة السعودية.. فرنسا إلى ثمن النهائي بثنائية في بنما

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب فرنسا تحت 20 عامًا في الفوز على نظيره البنمي بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2019 في بولندا.

ورفع منتخب فرنسا للشباب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بمونديال بولندا، ليضمن التأهل رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي، فيما تجمد رصيد بنما عند نقطة واحدة.

وفي إطار مواجهات المجموعة ذاتها، تلعب السعودية ضد مالي الآن، وتُشير النتيجة إلى تقدم الأخضر بهدفين مقابل هدف بعد نهاية أحداث الشوط الأول، ويأمل الأخضر خطف الثلاث نقاط، واحتلال الوصافة خلف منتخب فرنسا.