مجهول يضرم النيران في مسجد بألمانيا

المواطن - متابعة

أقدم مجهول على إضرام النار في حاويات أمام مسجد بمدينة هاغن الألمانية؛ ما تسبب باشتعال حريق ألحق أضرارًا مادية بالجامع.

وقالت مصادر إعلامية: إن السلطات أجلت العائلات والأطفال قرب مكان الحادث، فيما فتحت الشرطة الألمانية تحقيقًا في الحادث.

ونقلت المصادر عن رئيس جمعية الجامع الكبير بهاغن، قوله: إن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالجامع تظهر اقتراب شخص مجهول برفقة كلابه، من حاويات النفايات أمام الجامع، وإخراجه شيئًا من جعبته، لم تظهر تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة إضرامه النار في الحاويات، إلا أن النيران بدأت بالاشتعال تزامنًا مع مغادرته المكان.