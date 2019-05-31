محلل سياسي: محاربة أذرع إيران في المنطقة سيخنق نظام الملالي

محلل سياسي: محاربة أذرع إيران في المنطقة سيخنق نظام الملالي

2019/05/31
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الكاتب والمحلل السياسي حمود الرويس، أن إيران لن تستطيع مواجهة الأمة العربية بشكل مباشر، سواء عسكريًّا أو سياسيًّا أو حتى اقتصاديًّا.

وأضاف الرويس، في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن طريقة المملكة في القضاء على الأذرع الإيرانية في المنطقة يجب أن يكون هو المنهج العربي، معتقدًا أن النظام الإيراني لن يقرأ الخطاب العربي الأخير بشكل صحيح.

وتابع أن المنطقة العربية تشهد الآن مرحلة جديدة في العلاقات العربية عنوانها التكاتف، وأن الأمن العربي لا يتجزأ، مشددًا على أن مواجهة إيران اقتصاديًّا ومحاربة أذرعها في المنطقة سوف يخنق نظام الملالي.



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