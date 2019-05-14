محلل عسكري معلقاً على استهداف محطتي الضخ: إيران بدأت في تنفيذ تهديداتها

المواطن - الرياض

قال المحلل العسكري أحمد الشهري: إن إيران بدأت في تنفيذ تهديداتها ودليل ذلك الهجوم على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات، واليوم الهجوم على محطتي الضخ في عفيف والدوادمي.

وقال الشهري في مداخلة مع قناة “الحدث” إن الحادث ولله الحمد بسيط ولم ينجم عنه إيقاف عمل هذه المضخات.

وأضاف أنه يجب أن نرفع درجة التأهب إلى الدرجة (أ) أي إلى أعلى الدرجات، ويفترض على المجتمع الدولي ودول الخليج أيضاً أن تكثف الدوريات في الممرات المائية من قناة السويس إلى باب المندب إلى مضيق هرمز والخليج العربي.

وتابع أنه يجب أن نأخذ تهديدات الملالي على محمل الجد، مضيفاً أن إيران الآن ستدخل في موضوع التنفيذ وليس التهديد.