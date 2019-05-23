محمد الشلهوب يُفكر في القرار الأصعب

المواطن - محمد سمعه

يدرس النجم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال مصيره حاليًا سواء باعتزال كرة القدم نهائيًا أو البقاء مع الهلال خلال الموسم المقبل.

وسبق لـ محمد الشلهوب أن تحدث في العديد من المناسبات عن عدم تحديد مصيره سواء بالبقاء مع الهلال أو الاعتزال وكان ذلك قبل نهاية موسم 2018-2019.

وربما قد يتخذ محمد الشلهوب قرار الاعتزال والاكتفاء بما حققه مع الهلال سابقًا من إنجازات خاصة أن اللاعب الكبير يبلغ من العمر 38 عامًا حاليًا وقدم كل ما بوسعه لـ الهلال في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المنصرم.

موسم غير موفق لـ الشلهوب

ولم يُوفق الشلهوب في قيادة نادي الهلال للتتويج ببطولة الدوري بالإضافة إلى توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام نادي التعاون.

ولن ينسى الجمهور الهلالي أن محمد الشلهوب قدم بعض من اللمسات السحرية الخاصة به والتي ساهمت في تحقيق الفوز للزعيم، حيث سجل هدفًا في مرمى العين الإماراتي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تسجيل هدفًا قاتلًا في شباك الاتفاق في دور الثمانية من بطولة كأس الملك، حيث ساهم الهدف في فوز الهلال بثلاثية مقابل هدفين والعبور للدور نصف النهائي.

وتُوج محمد الشلهوب بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2000 مع الهلال وهو اللقب الثاني في تاريخ الزعيم.