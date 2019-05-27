محمد بن زايد لـ البرهان : ندعم السودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره

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أكّد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات دعم بلاده الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمرّ بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ولي عهد أبو ظبي اليوم في أبو ظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الدولة حاليًا.

وأكّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الذي يسعى إلى تحقيق الوفاق ستنجح السودان وتحقق مرادها وتعزز استقرارها وبناءها وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل.

وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية – السودانية أخوية ومتجذرة على المستويات كافة، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تبادر دائمًا في تقديم الدعم إلى الشعب السوداني الشقيق بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وما يربط بينهما من وشائج الأخوة والمحبة.

من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيلة تجاه الشعب السوداني مثمنًا الدعم الذي قدمته الإمارات إلى السودان بهدف تعزيز اقتصادها ..مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.