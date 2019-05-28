مدرب الزمالك يُحقق الاستقرار لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، ضمن قائمة المرشحين لتدريب نادي الهلال قبل انطلاق موسم 2019- 2020.

ونجح كريستيان جروس في قيادة الزمالك لتحقيق لقب كأس الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نادي نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية أول أمس الأحد.

وإذا نجح الهلال في التعاقد مع كريستيان جروس، سيكون الفريق الهلالي ضمن الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جروس يتمتع بشخصية قيادية قوية، بالإضافة إلى قدرته على إبعاد الفريق الأول عن أي مشاكل إدارية قد تحدث.

وكان كريستيان جروس تمكن من تحقيق بطولتين مع فريق الزمالك حيث فاز بلقب كأس السوبر المصري السعودي على حساب نادي الهلال في أكتوبر الماضي، بالإضافة للفوز ببطولة الكونفيدرالية.

وعانى نادي الهلال من عدم الاستقرار الفني والإداري خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت إقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وتعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي لم ينجح في تحقيق الطموحات المطلوبة للجماهير الهلالية، حيث أقدم مجلس الإدارة وقتها برئاسة الأمير محمد بن فيصل على إقالته عقب الخسارة من التعاون يوم 29 إبريل الماضي في الدوري.

وبعد إقالة زوران ماميتش، تقدم محمد بن فيصل باستقالته من رئاسة الهلال، حيث وافقت هيئة الرياضة على الإقالة، وتم تعيين عبدالله الجربوع رئيسًا مؤقتًا لـ الهلال حتى نهاية موسم 2018- 2019.