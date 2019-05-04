مدير يقدم عرضاً مغرياً لموظفيه.. 3 أيام عمل فقط بلا خصم للأجور

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

في سابقة غريبة، منح مدير مركز للتواصل مع العملاء عبر الهاتف، مزايا رائعة للموظفين العاملين لدى مؤسسته، بما في ذلك إجازة أربعة أيام أسبوعيًا.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذه المزايا التي تضمنت فترة عمل أسبوعية لا تتجاوز 3 أيام، مع عدم خصم أي جزء من الراتب، كانت بسبب رغبته في الحفاظ على الموظفين من بعض الأمراض العقلية التي قد تلاحق العاملين في هذا المجال.

وتقوم شركة سيمبلي بيزن، التي يعمل بها حوالي 500 شخص بتجربة أسبوع عمل لمدة أربعة أيام دون خسارة في الأجور لموظفي مركز الاتصال.

وقالت الشركة في حسابها على تويتر: “لقد فكرنا دائمًا في العمل بطريقة مختلفة قليلاً.. ووجدنا أن تلك الطريقة قد تؤتي ثماراً جيدة على مستوى الإنتاجية”.

ومن المقرر أن تقوم الشركة المسوقة للتأمينات لأصحاب العقارات والشركات الصغيرة، باتباع هذا النموذج التجريبي في سبتمبر بمركز الاتصال في نورثهامبتون على أمل أن تزيد الإنتاجية.