مزايا الإقامة المميزة في السعودية والفرق بينها وبين الجرين كارد

المواطن - سعد البحيري

وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام الإقامة المميزة في المملكة، والتي تمنح مَن يحصل عليها العديد من المزايا الحصرية.

أهداف الإقامة المميزة

وتهدف الإقامة المميزة إلى منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، كما يسعى النظام إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة. وتضمن نظام الإقامة المميزة دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يُسمى مركز الإقامة المميزة.

أنواع الإقامة المميزة

وتكون الإقامة المميزة على نوعين إقامة غير محددة المدة وإقامة محددة المدة لسنة واحدة قابلة للتجديد وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية مع تقرير صحي وسجل جنائي.

الجرين كارد السعودي

ويعيد مشروع نظام الإقامة المميزة فكرة الجرين كارد السعودي التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية السعودية 2020 قبل عدة سنوات.

وقال ولي العهد خلال مقابلة مع قناة العربية آنذاك: إن مشروع البطاقة الخضراء، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافدًا من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

مزايا الجرين كارد السعودي

وسوف تتيح البطاقة الخضراء السعودية، 14 ميزة للوافدين، أبرزها؛ الحصول على إقامة دائمة، وامتلاك منزل وعقارات، وامتلاك الأعمال التجارية، والحصول على معاش التقاعد، والاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وحرية الانتقال بين منشآت العمل، وتلقي التعليم والخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية.

كما تتضمن ميزات البطاقة الخضراء المقترحة لحاملها إصدار تأشيرات استقدام العائلة (الأقارب من الدرجة الأولى)، وإصدار تأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية، وإصدار تأشيرتين للعمالة المنزلية، وتنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة.