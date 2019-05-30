مسؤول أمريكي: مؤتمر المنامة سيعقد في وقته المحدد

المواطن - متابعة

أكد مسؤول أمريكي أنه سيتم عقد مؤتمر المنامة في وقته المحدد لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية ستكشف عن الجانب السياسي لخطة السلام في الشرق الأوسط في الوقت المناسب بحسب ما نقلته سكاي نيوز العربية.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية دعت مطلع الأسبوع الجاري، الدول العربية التي قررت المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي ستنظمها الولايات المتحدة بالبحرين في يونيو المقبل إلى مراجعة موقفها.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان، جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، بـ”إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018، وقمة تونس عام 2019، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.