مشروع القدية يوفر وظائف لحملة البكالوريوس.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلن مشروع القدية (تعود ملكية مشروع القدية إلى صندوق الاستثمارات العامة ويعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة) عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف

1- مُحلل مالي (Financial Analyst).

2- مُحاسب أول الأصول الثابتة (Fixed Assets Senior Accountant).

3- مُساعد تنفيذي (Executive Assistant).

4- أخصائي المشاريع الخاصة (Special Projects Specialist).

5- مُدير مساعد المشاريع الخاصة (Special Projects Associate Manager).

6- مُدير تطوير أول (Senior Development Manager- Atrium).

7- مُنسق عمليات أول (Senior Operations Coordinator).

8- مُدير أول محاسبة المشاريع (Senior Manager Project Accounting).

9- نائب مُدير الإيرادات والعمليات (Vice President – Revenue. Operations).

10- نائب مُدير للخدمات الفنية والعمليات (Vice President Technical Services, Operations).

11- مُدير جدولة مكتب إدارة المشاريع (PMO Scheduling Manager).

12- مُدير التطوير (Development Manager).

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا