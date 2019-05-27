مشكلة جديدة تواجه الأندية والحل بيد هيئة الرياضة

المواطن - محمد سمعه

لا تزال تنتظر الأندية السعودية الضوء الأخضر من الهيئة العامة للرياضة لبدء تحديد موعد الجمعيات العمومية لبدء العملية الانتخابية لاختيار رؤساء الأندية الجدد لمدة أربع سنوات.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لن تمد تكليف الرؤساء الحاليين للأندية وستُبلغ الأندية بعقد الانتخابات لاختيار رؤساء الأندية الجدد وأعضاء المجالس الإدارية.

وعلّق الإعلامي خالد الشنيف على انتخابات الأندية قائلًا: نتمنى أن يكون هناك جدول زمني واضح لانتخابات جميع الأندية ليتمكن رؤساء الأندية من البدء بتحضير أنديتهم للموسم المقبل.

الأندية خاوية

وأضاف خالد الشنيف: ولا نعلم من هم رؤساء أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم.. كيف سيتم التعاقد مع المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية.. وكيف يتم التحضير للموسم والأندية خاوية!!، السؤال متى تعتمد هيئة الرياضة انتخابات الأندية؟

بعض الأندية عانت

وعانت بعض الأندية من نظام تكليف الرؤساء بإدارة أمور النادي بشكل مؤقت حيث لم ينجح هذا الأمر مع النادي الأهلي ونادي الهلال، حيث استقال ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي في ديسمبر الماضي وسبب هذا الأمر عدم استقرار إداري أدى لابتعاد الأهلي عن المنافسة في أي بطولة في موسم 2018-2019.

كذلك استقال الأمير محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال عقب الخسارة من التعاون بثنائية دون رد في الدوري بالإضافة لتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي على يد التعاون بخماسية نظيفة.

مايقارب 79 يوم ويبدأ الموسم الجديد.. ولانعلم من هم رؤساء أندية #النصر و #الهلال و #الاتحاد و #الأهلي و #الشباب وغيرررهم.. كيف سيتم التعاقد مع المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية.. وكيف يتم التحضير للموسم والأندية خاوية!! السؤال:

متى تعتمد هيئة الرياضة انتخابات الأندية؟ pic.twitter.com/Yg6GLluaZu — خالد الشنيف 🎙 (@kalshnaif) May 27, 2019