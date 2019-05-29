مصر تحقق مع هشام عشماوي أخطر إرهابي على أرضها فماذا تعرف عنه؟

المواطن - القاهرة

بدأت السلطات الأمنية المصرية استجواب القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي هشام عشماوي في أحد المقرات الأمنية بعد أن تسلمته مساء أمس الثلاثاء من ليبيا.

وسلم الجيش الليبي القاهرة الإرهابي هشام عشماوي وذلك خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، إلى بنغازي، حيث التقى قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر اللواء كامل في بنغازي وتم إثر الاجتماع تسليم الإرهابي هشام عشماوي الذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بليبيا ومصر، وفق ما ذكر مكتب حفتر في بيان.

من جهته، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: “تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين”.

وتابع السيسي أن “هؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه”، مثنياً “على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم”.

من هو هشام عشماوي ؟

هشام عشماوي هو ضابط سابق في سلاح الصاعقة بالجيش المصري قبل تطرفه، وكان قائد الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم الواحات الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 55 قتيلاً من عناصر الشرطة المصرية.

واتهمت السلطات المصرية هشام عشماوي بالضلوع في أغلب الهجمات الإرهابية التي حدثت في مصر مؤخراً، ومن بينها تفجيرات الكنائس في الإسكندرية وطنطا والقاهرة، ودير الأنبا صموئيل في المنيا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقضية عرب شركس، وكمين الفرافرة، واستهداف الكتيبة 101. كما اتهم بتأسيس وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا ونقله عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر وتفجيرات ضد الكنائس واستهداف للأقباط ورجال الشرطة والجيش، بحسب تقارير مصرية.

وتخفى هشام عشماوي مستخدماً أسماء حركية عديدة، أما كنيته الأشهر فهي “أبو عمر المهاجر”، وتوعد في تسجيل له في العام 2015 باستهداف ضباط الجيش والشرطة في مصر، وبالمزيد من العمليات الإرهابية في سيناء.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية غيابياً بإعدامه لتورطه في الهجوم على “كمين الفرافرة”، الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطاً ومجنداً.

اسمه بالكامل هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم، ويبلغ من العمر 50 عاماً، انضم إلى الجيش المصري في التسعينيات، ثم التحق بقوات الصاعقة، وعمل في سيناء أكثر من 10 سنوات.

وكان عام 2010 نقطة التحول في حياة الضابط السابق، حيث أصيب بالاكتئاب بعد وفاة والده وبات غير قادر على ممارسة عمله، حسبما قالت زوجته لوسائل إعلام مصرية. وبعدها استبعد من الجيش في العام 2011 عندما كان برتبة مقدم، ثم انقطعت صلته نهائياً بالمؤسسة العسكرية بعدما ثبت تبنيه لأفكار متطرفة.

وعقب فصله كون هشام عشماوي خلية تضم مجموعة من المتطرفين، بينهم 4 ضباط شرطة مفصولون من الخدمة على رأسهم هاشم حلمي، هو ضابط شرطة تم فصله من الداخلية، بعدما تبين أنه اعتنق الفكر المتطرف أيضاً وثبت أن له علاقة بتنظيم “أجناد مصر” الذي يحمل فكر القاعدة.

في العام 2013، سافر هشام عشماوي إلى درنة في ليبيا وتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة، وشكل تنظيم “أنصار بيت المقدس” ودرّب أكثر من 200 عنصر فيه، ثم مع مبايعة تنظيم “أنصار بيت المقدس” لـ”داعش” في نوفمبر 2014، انشق عشماوي عن التنظيم وأسس تنظيماً موالياً للقاعدة في ليبيا سماه “المرابطون”.

وكانت العملية الأولى محاولة اغتيال وزير الداخلية، على إثر مشاركته اقتحمت قوات الأمن منزل عشماوي وحصلت على أدلة تثبت تورطه في العملية الفاشلة، والزي العسكري الذي كان يستخدمه.

أما أخطر عمليات تلك المجموعة فهي العملية التي وقعت في نوفمبر 2014 حينما قاد ضابط سابق يعمل تحت قيادة هشام عشماوي، المجموعة المهاجمة على سفن حربية بالقرب من مدينة دمياط.