مطالبات بفتح أسواق حفر الباطن بعد الفجر لتجنب ازدحام المساء

فواز الاسلمي – حفرالباطن

في الوقت الذي تشهد فيه شوارع وأسواق محافظة حفر الباطن ازدحاماً كبيراً، خاصة خلال فترة المساء نظراً لقرب عيد الفطر، طالب عدد كبير من أهالي المحافظة الجهات المسؤولة بالسماح للمحال بالعمل بعد صلاة الفجر، وذلك تفادياً للازدحام في فترة العصر والمساء.

وقال أحد العاملين في محال بيع الملابس الداخلية “وضعنا إعلاناً للافتتاح بعد الفجر فتفاجأنا بطوابير من الشباب أمام المحل قبل الافتتاح، وبعد الافتتاح بدقائق تم إغلاق المحل من الجهات المعنية”.

وقال المواطن إبراهيم العنزي: “نحن كشباب لدينا وقت فراغ بعد صلاة الفجر فلو تم فتح المحال بعد الفجر لما زاحمنا العوائل في الفترة المسائية، ولا أرى أي سبب مقنع بالإغلاق رغم أن هناك في عدد من المناطق يتم السماح للمحال بالافتتاح بعد صلاة الفجر”.

وأوضحت المواطنة منى الحمود أن فتح المحال أبوابها بشهر رمضان من بعد صلاة الفجر يُجنب الكثير مشاكل الزحام التي تمر بها المحافظة خلال هذه الأيام، حيث يحتاج المتسوقون في أوقات المساء أكثر من ساعة من أجل الوصول للأسواق ومن ثم الحصول على موقف لمركبته.

من جهته، أوضح المواطن فرحان الشمري، أن الأسواق تشهد كثافة كبيرة خلال هذه الأيام خاصة مع العشر الأواخر وكذلك مع نزول الرواتب حيث يحرص المتسوقون على شراء متطلبات العيد، فلو تم فتح المحال بعد الفجر لهرب الكثير من ازدحام الأسواق مساءً.

وطالب بعض المتسوقين الجهات المسؤولة بتكثيف جولاتها على الأسواق فبعض المحال تستغل قرب العيد برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه مستغلةً حاجة المواطنين.

ومن جانب آخر، كثفت الجهات الأمنية وعلى رأسها مرور حفر الباطن التواجد عند الإشارات والأسواق لتنظيم حركة السير ومنع تكدس المركبات أمام الأسواق، وقام المرور بتشغيل عدد من الإشارات يدوياً وذلك لفك الاختناقات المرورية في الشوارع الحيوية.