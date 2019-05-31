ملك الأردن يصل إلى جدة للمشاركة في القمة الإسلامية بمكة  

ملك الأردن يصل إلى جدة للمشاركة في القمة الإسلامية بمكة  

2019/05/31
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن رئيس بعثة الشرف ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



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