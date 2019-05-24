منافسة شرسة وريمونتادا في نسخة أولى قوية من دوري المدارس

المواطن - محمد سمعه

اختُتمت بالأمس فعاليات النسخة الأولى من بطولة المملكة لـ نخبة دوري المدارس، والتي أُقيمت تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتميزت النسخة الأولى من بطولة دوري المدارس بالإثارة والتشويق، حيث تمتعت المباراتين النهائيتين في البطولة بالأمس بالإثارة وتحقيق الريمونتادا في المباراة وعدم القدرة على معرفة الفائز حتى إطلاق الحكم لصافرته النهائية.

الريمونتادا حاضرة بقوة في المباراة النهائية:

فاز فريق مدرسة الأقصى من جدة بلقب دوري المدارس فئة الـ18 عامًا، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق مدرسة قرطبة من الرياض بثنائية مقابل هدف.

وكان فريق مدرسة قرطبة تقدم بهدف في الدقيقة الـ20 من الشوط الأول، ليعود فريق مدرسة الأقصى بقوة في الشوط الثاني ويُسجل هدفين ليتمكن من تحقيق اللقب في النسخة الأولى من بطولة دوري المدارس.

وتُوج فريق مدرسة ابن هشام من المدينة المنورة ببطولة دوري المدارس فئة الـ15 عامًا؛ وذلك بعد الفوز على فريق مدرسة أبو بكر الصديق من جازان بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق مدرسة أبو بكر الصديق بهدف دون رد، ولكن في الشوط الثاني نجح فريق مدرسة ابن هشام في العودة للمباراة وإحراز هدفين ليُتوج باللقب في النسخة الأولى من دوري المدارس فئة الـ15 عامًا.

أداء مميز من الطلاب الصغار:

ونجح طلاب المدارس السعودية في لفت الأنظار بسبب مستوى البعض المميز منهم، حيث تحدث الأسطورة السعودية ماجد عبدالله عن نجوم دوري المدارس الصغار قائلًا: سعيد جدًّا بما أشاهده من مواهب كروية في بطولة دوري المدارس مثل عماد المولد وفارس العويس ونور الدين البحار، رأيت لهم أهدافًا تنبئ عن مستقبل جميل في كرة القدم، وهناك آخرون سأتابعهم مستقبلًا.

أما الحارس الأسطوري أوليفر كان حارس منتخب ألمانيا السابق فأعرب عن سعادته بمستوى الطلاب في البطولة متمنيًا التألق للحراس السعوديين الصغار ومضيفًا بأنه يتطلع لرؤية المواهب منهم لتطويرها في الفترة المقبلة.

بلا شك إن الهيئة العامة للرياضة قدّمت الحل الأمثل من أجل تطوير كرة القدم السعودية واكتشاف مواهب جديدة تُفيد المنتخبات والأندية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن تألق المنتخب السعودي تحت 19 عامًا وفوزه بلقب كأس أمم آسيا في نوفمبر الماضي، جعل البعض يُطالب بصنع أجيال مميزة مثلهم وهو دور بطولة دوري المدارس الرئيسي.