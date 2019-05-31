منتخب النرويج يؤزم موقف الأخضر

المواطن - مروة نبيل

باتت فرصة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا في التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس العالم للشباب في بولندا صعبة للغاية، عقب فوز النرويج العريض على الهندراوس بالأمس.

وفاز منتخب النرويج للشباب على نظيره الهندوراسي بنتيجة 12/0، ليحصل على أول ثلاث نقاط في مونديال بولندا، وصافي 8 أهداف، ليصبح مرشحًا بقوة للصعود ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

وتملك 3 منتخبات أخرى رصيد 4 نقاط في كأس العالم للشباب، وهي بولندا في المجموعة الأولى، الإكوادور في ثاني مجموعات المونديال، ونيجيريا في المجموعة الثالثة.

وأصبح الأخضر مُطالبًا بتحقيق الفوز على منتخب بنما اليوم بعدد وافر من الأهداف، حتى يتفوق على منتخب النرويج الذي سيتساوى معه في النقاط، في حالة فوز المنتخب السعودي للشباب في آخر مواجهاته بدور المجموعات.

ويدخل الأخضر الشاب، مباراة السعودية ضد بنما اليوم دون أي نقطة، حيث خسر ضد فرنسا بهدفين دون رد، وهُزم أمام مالي بنتيجة 4/3، فيما يملك المنتخب البنمي نقطة واحدة، وفي حالة فوزه سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويصبح قريبًا من التأهل.