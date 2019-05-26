منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام خلال هذه الفترة

المواطن - مكة المكرمة

أكّد الأمن العام أنه اعتبارًا من ٢٣ – ٢٧ / ٩ /١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام.

وقال الأمن العام: نأمل من الجميع التعاون واستخدام محطات النقل العام.

في وقت سابق، أشاد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي بالدعوة التي وجهتها إمارة منطقة مكة المكرمة للمواطن والمقيم والزائر والمعتمر للمشاركة في إنجاح القمة الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي ستُعقد خلال الفترة 25 – 27 من هذا الشهر 1440 هـ في رحاب مكة المكرمة، مبيناً أن هناك إجراءات أمنية ومرورية تسبق انعقاد هذه القمة، مهيباً بالجميع التعاون الجاد مع رجال الأمن في محافظة جدة وفي المنطقة ما بين مكة المكرمة وجدة، وأيضاً في مكة المكرمة والمنطقة المركزية.

وأفاد اللواء البسامي بأن هناك مجموعة من الطرق خصصت لتحركات الضيوف على مدى الثلاثة أيام القادمة وهي أيام 23 و 24 و 25 من هذا الشهر الفضيل، وأيضاً للمغادرة بعد انتهاء القمة، داعياً الجميع إلى اختيار الطرق البديلة والابتعاد عن طريق الملك عبدالله في جدة، وطريق الأندلس، وجسر الميناء، وكذلك الابتعاد عن الطريق الدائري الثالث، وطريق العزيزية، وأنفاق السد من الجهة الشرقية في مكة المكرمة، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تقليل دخول السيارات الصغيرة إلى المنطقة المركزية ابتداء من يوم 23 ، وعلى المعتمرين والزائرين الذهاب إلى محطات النقل العام.