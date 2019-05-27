من الأفضل لتدريب إنتر ميلان .. كونتي أم مورينيو؟

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم يوفنتوس وميلان السابق، أندريا بيرلو عن المدرب الأفضل لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

كونتي الأفضل لفريق إنتر ميلان:

وقال بيرلو: “في رأيي يمكن أن يكون كونتي أفضل من مورينيو في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالهيكلة والبناء، وإذا تولى قيادة إنتر ميلان فإن الجماهير ستدعم الفريق بشكل أكبر، وسيكونون أقرب إلى اللاعبين”.

وتابع خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”: “إيكاردي؟ لا أظن أنه مهاجم جيد لأسلوب كونتي، فهو يريد مهاجمين قادرين على التواصل بشكل جيد مع باقي اللاعبين، ويمررون الكرة لبعضهم البعض، وإيكاردي لا يقوم بذلك كثيرًا”.

إنتر ميلان:

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن كونتي اقترب من تولي تدريب إنتر ميلان خلال الساعات القلية القادمة، فيما سيرحل لوتشيانو سباليتي بعد عامين قضاهما مع النيراتزوري.

يُذكر أن أندريا بيرلو ارتبط اسمه بالتواجد في الجهاز الفني للمدرب كونتي في إنتر ميلان الإيطالي، كما تردد ترشيحه لتدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا.