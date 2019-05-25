موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 21 رمضان

المواطن - الرياض

يرفع أذان الفجر في مكة المكرمة يوم 21 رمضان عند الساعة 04:14 صباحًا، في حين يرفع في المدينة المنورة عند الساعة 04:05، وفي الرياض عند الساعة 03:37.

أما أذان المغرب يوم 21 رمضان فيرفع في مكة المكرمة عند الساعة 06:57، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:04؛ بحسب تقويم أم القرى.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:36، فيما سيكون عند الساعة 06:41 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:50 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 21 رمضان عند الساعة 07:24، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:13 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:26 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:33.

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:14 05:39 12:18 03:33 06:57 08:57 المدينة المنورة 04:05 05:34 12:19 03:42 07:04 09:04 الرياض 03:37 05:05 11:51 03:14 06:36 08:36 بريدة 03:42 05:13 12:02 03:29 06:50 08:50 الدمام 03:17 04:48 11:37 03:05 06:26 08:26 أبها 04:11 05:34 12:07 03:25 06:41 08:41 تبوك 04:05 05:38 12:31 04:04 07:24 09:24 حائل 03:47 05:19 12:11 03:41 07:01 09:01 عرعر 03:37 05:15 12:13 03:52 07:12 09:12 جازان 04:14 05:36 12:07 03:27 06:38 08:38 نجران 04:06 05:28 12:01 03:19 06:33 08:33 الباحة 04:11 05:35 12:12 03:27 06:48 08:48 سكاكا 03:45 05:20 12:17 03:53 07:13 09:13