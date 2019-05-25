موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 21 رمضان

يرفع أذان الفجر في مكة المكرمة يوم 21 رمضان عند الساعة 04:14 صباحًا، في حين يرفع في المدينة المنورة عند الساعة 04:05، وفي الرياض عند الساعة 03:37.
أما أذان المغرب يوم 21 رمضان فيرفع في مكة المكرمة عند الساعة 06:57، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:04؛ بحسب تقويم أم القرى.
وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:36، فيما سيكون عند الساعة 06:41 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:50 في بُريدة.
وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 21 رمضان عند الساعة 07:24، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:13 مساء.
أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:26 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:33.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:14
|05:39
|12:18
|03:33
|06:57
|08:57
|المدينة المنورة
|04:05
|05:34
|12:19
|03:42
|07:04
|09:04
|الرياض
|03:37
|05:05
|11:51
|03:14
|06:36
|08:36
|بريدة
|03:42
|05:13
|12:02
|03:29
|06:50
|08:50
|الدمام
|03:17
|04:48
|11:37
|03:05
|06:26
|08:26
|أبها
|04:11
|05:34
|12:07
|03:25
|06:41
|08:41
|تبوك
|04:05
|05:38
|12:31
|04:04
|07:24
|09:24
|حائل
|03:47
|05:19
|12:11
|03:41
|07:01
|09:01
|عرعر
|03:37
|05:15
|12:13
|03:52
|07:12
|09:12
|جازان
|04:14
|05:36
|12:07
|03:27
|06:38
|08:38
|نجران
|04:06
|05:28
|12:01
|03:19
|06:33
|08:33
|الباحة
|04:11
|05:35
|12:12
|03:27
|06:48
|08:48
|سكاكا
|03:45
|05:20
|12:17
|03:53
|07:13
|09:13