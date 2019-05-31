موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة آخر جمعة في رمضان

المواطن - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم آخر جمعة من رمضان المبارك، عند الساعة 06:59، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:06؛ بحسب تقويم أم القرى.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:38، فيما سيكون عند الساعة 06:42 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:52 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 26 رمضان عند الساعة 07:26، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:15 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:28 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:34.

من جهة أخرى يستعدَ المصلون لأداء آخر جمعة في رمضان اليوم في الحرم المكي وسط منظومة متكاملة من الخطط الأمنية والخدمات المختلفة، حيث شهد المسجد الحرام منذ الساعات الأولى من هذا اليوم توافد المصلين الذين امتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين.

وتقدم الجهات المعنية خدماتها بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث جندت كل القطاعات المعنية بخدمة قاصدي المسجد الحرام كل طاقاتها البشرية والآلية، لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق كل ما يمكن المعتمرين والزوار من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة.

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:12 05:38 12:19 03:35 06:59 08:59 المدينة المنورة 04:03 05:32 12:20 03:42 07:06 09:06 الرياض 03:35 05:04 11:51 03:14 06:38 08:38 بريدة 03:40 05:11 12:02 03:29 06:52 08:52 الدمام 03:15 04:47 11:38 03:05 06:28 08:28 أبها 04:10 05:33 12:08 03:28 06:42 08:42 تبوك 04:02 05:37 12:32 04:04 07:26 09:26 حائل 03:45 05:18 12:11 03:41 07:04 09:04 عرعر 03:35 05:13 12:14 03:52 07:14 09:14 جازان 04:13 05:35 12:08 03:29 06:40 08:40 نجران 04:05 05:27 12:01 03:22 06:34 08:34 الباحة 04:09 05:34 12:12 03:30 06:50 08:50 سكاكا 03:42 05:19 12:17 03:53 07:15 09:15