موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 22 رمضان

المواطن - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الثاني والعشرين من رمضان المبارك، عند الساعة 06:57، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:04؛ بحسب تقويم أم القرى.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:36، فيما سيكون عند الساعة 06:41 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:49 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 22 رمضان عند الساعة 07:24، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:13 مساء. أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:26 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:33. المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:13 05:38 12:18 03:33 06:57 08:57 المدينة المنورة 04:05 05:33 12:19 03:42 07:04 09:04 الرياض 03:36 05:05 11:51 03:14 06:36 08:36 بريدة 03:42 05:12 12:02 03:29 06:50 08:50 الدمام 03:17 04:48 11:37 03:05 06:26 08:26 أبها 04:11 05:33 12:08 03:26 06:41 08:41 تبوك 04:04 05:38 12:31 04:04 07:24 09:24 حائل 03:47 05:19 12:11 03:41 07:02 09:02 عرعر 03:37 05:14 12:14 03:52 07:12 09:12 جازان 04:14 05:36 12:07 03:27 06:39 08:39 نجران 04:06 05:28 12:01 03:20 06:33 08:33 الباحة 04:10 05:34 12:12 03:28 06:48 08:48 سكاكا 03:44 05:20 12:17 03:53 07:13 09:13