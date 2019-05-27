موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 22 رمضان

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 22 رمضان

2019/05/27
الساعة 3:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الثاني والعشرين من رمضان المبارك، عند الساعة 06:57، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:04؛ بحسب تقويم أم القرى.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:36، فيما سيكون عند الساعة 06:41 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:49 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 22 رمضان عند الساعة 07:24، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:13 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:26 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:33.

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
مكة المكرمة 04:13 05:38 12:18 03:33 06:57 08:57
المدينة المنورة 04:05 05:33 12:19 03:42 07:04 09:04
الرياض 03:36 05:05 11:51 03:14 06:36 08:36
بريدة 03:42 05:12 12:02 03:29 06:50 08:50
الدمام 03:17 04:48 11:37 03:05 06:26 08:26
أبها 04:11 05:33 12:08 03:26 06:41 08:41
تبوك 04:04 05:38 12:31 04:04 07:24 09:24
حائل 03:47 05:19 12:11 03:41 07:02 09:02
عرعر 03:37 05:14 12:14 03:52 07:12 09:12
جازان 04:14 05:36 12:07 03:27 06:39 08:39
نجران 04:06 05:28 12:01 03:20 06:33 08:33
الباحة 04:10 05:34 12:12 03:28 06:48 08:48
سكاكا 03:44 05:20 12:17 03:53 07:13 09:13



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