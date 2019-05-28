موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 23 رمضان

المواطن - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الثالث والعشرين من رمضان المبارك، عند الساعة 06:58، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:05؛ بحسب تقويم أم القرى.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:37، فيما سيكون عند الساعة 06:41 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:51 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 23 رمضان عند الساعة 07:25، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:14 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:27 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:33.

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:13 05:38 12:18 03:33 06:58 08:58 المدينة المنورة 04:04 05:33 12:19 03:42 07:05 09:05 الرياض 03:36 05:05 11:51 03:14 06:37 08:37 بريدة 03:41 05:12 12:02 03:29 06:51 08:51 الدمام 03:16 04:47 11:37 03:05 06:27 08:27 أبها 04:11 05:33 12:08 03:26 06:41 08:41 تبوك 04:04 05:37 12:31 04:04 07:25 09:25 حائل 03:46 05:19 12:11 03:41 07:02 09:02 عرعر 03:36 05:14 12:14 03:52 07:13 09:13 جازان 04:14 05:35 12:08 03:27 06:39 08:39 نجران 04:06 05:28 12:01 03:20 06:33 08:33 الباحة 04:10 05:34 12:12 03:28 06:49 08:49 سكاكا 03:43 05:19 12:17 03:53 07:14 09:14