موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 24 رمضان

المواطن - الرياض
يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الرابع والعشرين من رمضان المبارك، عند الساعة 06:58، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:05؛ بحسب تقويم أم القرى.
وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:37، فيما سيكون عند الساعة 06:42 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:52 في بُريدة.
وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 24 رمضان عند الساعة 07:25، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:14 مساء.
أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:27 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:34.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:13
|05:38
|12:19
|03:33
|06:58
|08:58
|المدينة المنورة
|04:04
|05:33
|12:19
|03:42
|07:05
|09:05
|الرياض
|03:35
|05:04
|11:51
|03:14
|06:37
|08:37
|بريدة
|03:41
|05:12
|12:02
|03:29
|06:52
|08:52
|الدمام
|03:16
|04:47
|11:37
|03:05
|06:27
|08:27
|أبها
|04:10
|05:33
|12:08
|03:27
|06:42
|08:42
|تبوك
|04:03
|05:37
|12:32
|04:04
|07:25
|09:25
|حائل
|03:46
|05:18
|12:11
|03:41
|07:03
|09:03
|عرعر
|03:36
|05:14
|12:14
|03:52
|07:13
|09:13
|جازان
|04:14
|05:35
|12:08
|03:28
|06:39
|08:39
|نجران
|04:05
|05:28
|12:01
|03:21
|06:34
|08:34
|الباحة
|04:10
|05:34
|12:12
|03:29
|06:49
|08:49
|سكاكا
|03:43
|05:19
|12:17
|03:53
|07:14
|09:14